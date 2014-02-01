В Греції вперше після чотирьох років спаду зросла роздрібна торгівля

Індекс фізичного обсягу роздрібних продажів в Греції в листопаді 2013 року зріс на 2,9% в порівнянні з листопадом 2012 року, повідомила грецька статистична служба Elstat, передає РІА «Новини».

Крім цього, протягом трьох місяців сповільнювалися темпи зниження обсягу продажів.

Найбільше зросли продажі одягу і взуття - на 30%, а також товарів в категорії "меблі, електропобутова техніка, побутова техніка" - 19,2%.

Зростання роздрібної торгівлі відзначене вперше з травня 2010 року, після 44 місяців безперервного зниження, відзначило міністерство фінансів Греції в коментарі до даних статистики. Це, разом з поліпшенням в останні місяці показників споживчої довіри, свідчить про значні зміни в економіці країни, йдеться в коментарі.

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