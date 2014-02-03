Угорщина продаватиме дозвіл на проживання за 300 тис. євро

Влада Угорщини вирішила наслідувати приклад Мальти і заробляти на продажу дозволів на проживання в Європі. Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, отримати безстроковий дозвіл на проживання можна, сплативши мито в розмірі 50 тис. євро і купивши державні боргові папери на суму не менше 250 тис. євро.

Примітно, що гроші від продажу паперів надходять у спеціальний фонд, який, як з'ясували фахівці, зареєстрований не в самій Угорщині, а на Кайманових островах. За даними угорського видання "Пестер Ллойд", "унікальною пропозицією" скористалося вже 20 громадян Китаю. Така послуга користується попитом і в росіян, а також у жителів арабських країн.

Угорська влада посилається при цьому на досвід іншої країни Євросоюзу, яка залучає кошти в бюджет аналогічним чином. Зокрема, на Мальті отримати вид на проживання європейського зразка можна за 650 тис. євро. Однак, на вимогу ЄС, місцевій владі нещодавно довелося ввести для покупців додаткову вимогу - претенденти повинні прожити в острівній державі не менше року.

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Офіційний Будапешт відкидає критику Євросоюзу. "Ми ж не продаємо громадянство, все відбувається в рамках європейського законодавства", - запевнили в уряді.

Однак ці пояснення не допомогли зупинити шквал критики з боку опозиції і влади сусідньої Австрії. "Уряд Віктора Орбана за гроші готовий зробити все що завгодно", - заявили політичні опоненти прем'єр-міністра, відзначаючи, що послугами "офшорного" фонду будуть користуватися в основному нечисті на руку чиновники. Австрійські політики називають ідею угорських властей "жахливою" і такою, що не відповідає європейським цінностям.