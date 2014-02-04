«Ернст енд Янг»: Збільшення зарплат українців може становити 10%

«Згідно з результатами дослідження, фактичне річне збільшення заробітних плат становило 9% за медіаною, що майже відповідає запланованим 10% на 2013 рік», - йдеться у щорічному огляді зарплат і компенсацій групи Human Capital компанії EY з участю понад 180 компаній з різних галузей. За оцінками компанії, підвищення зарплат хоч би для однієї категорії персоналу минулого року провели 74% компаній.

«Середній відсоток збільшення заробітних плат на 2014 рік очікується на рівні 10% (за даними 47% учасників, що запланували збільшення)», - прогнозує компанія. Найвищий відсоток підвищення зарплат хоч би для однієї категорії співробітників у 2013 році, на думку аналітиків EY, було зафіксовано в телевізійному секторі (13%), найнижчий – у банківському (4%).

«Незважаючи на економічну і політичну нестабільність у країні, ринок праці залишається досить жвавим і активним: компанії продовжують переглядати компенсаційні пакети та інвестувати в навчання і розвиток співробітників. Більш того, у 2014 році компанії планують підвищувати рівні заробітних плат і збільшувати кількість персоналу», - наводяться в повідомленні слова партнера, керівника групи Human Capital компанії EY в Україні Ольги Горбановської.

Також повідомляється, що серед основних пріоритетів кадрової політики на 2014 рік учасники огляду відзначили управління ефективністю, а також навчання і розвиток персоналу (зокрема, дистанційне навчання). Іншими важливими питаннями для компаній є підбір персоналу, стимулювання і утримання, а також розбудова грейдингової структури оплати праці.

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За оцінками компанії EY, пакет пільг, що надаються компаніями, залишається стабільним останніми роками, і найбільш поширеними пільгами є медичне страхування, автомобілі компанії і мобільний зв'язок. У 2013 році частка компаній-учасниць, що надають корпоративні автомобілі співробітникам, майже не змінилася і становить 82% (у 2012 році – 85%). Кількість компаній-учасниць, які надають медичне страхування, становила 79%. Програми довгострокового стимулювання пропонували своїм співробітникам 20% учасників дослідження, що порівнянне з даними за 2012 і 2011 роки (23% в обох періодах).

В огляді наголошується, що більшість компаній-учасниць, або 63%, не планують змінювати кількість співробітників у 2014 році, тоді як решта 31% компаній планують набирати персонал. Максимальний набір співробітників, як і у 2012 році, планується за категорією професійної ланки (33%). Більше половини учасників дослідження, або 61%, зазначили, що здійснюють підбір персоналу за допомогою кадрових агентств. Найчастіше послугами кадрових агентств користуються для пошуку кандидатів на позиції вищого і старшого керівництва, 50% і 58% відповідно.

За інформацією EY, в огляді за 2013 рік 66% компаній-учасниць дослідження представлені компаніями з 100%-ним іноземним капіталом, 21% - з українським капіталом, 13% - спільні підприємства. Традиційно найширше представлені компанії FMCG (сфера товарів повсякденного попиту - УНІАН) сектори (23%), компанії хіміко-фармацевтичної галузі (15%), банківський сектор (13%) і торгові компанії (9%), а також включено компанії з нових для дослідження галузей, в т.ч. нафтогазова промисловість і логістичний сектор.

Как сообщал УНИАН,рост зарплат украинцев у 2012 році за результатами дослідження компанії «Ернст енд Янг» становило 10%. Торік підвищення хоч би для однієї категорії своїх співробітників здійснили 84% компаній, що брали участь в огляді. Зміну зарплат у 2013 році планували 50% опитаних компаній.

За даними Державної служби статистики України, середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2013 року збільшилася порівняно з листопадом 2013 року на 10,7% - до 3 619 грн, і цей показник на 7,2% вищий за показник середньої зарплати штатного працівника в грудні 2012 року.