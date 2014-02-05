Конгрес США схвалив скорочення програми підтримки незаможних

Конгрес США перейменував і урізав програму продовольчих талонів, скасував прямі виплати американським фермерам, але зберіг для них інші субсидії і ввів додатковий збір на продаж новорічних ялинок. Всі ці положення містяться в новому законопроекті, прийнятому 4 лютого Конгресом США. Білий дім заздалегідь оголосив, що президент цей закон підпише. Таким чином досягнуто рідкісний у Вашингтоні і політично важливий міжпартійний компроміс, передає ИТАР-ТАСС.

Програма продовольчих талонів" - один з найбільш відомих інструментів підтримки незаможних в США. Тепер вона називатиметься SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program - Програма додаткового харчування"). Асигнування на неї скорочуються за законом, розрахованому на найближчі 5 років, приблизно на 800 млн доларів на рік. Це означає, що кожна з 85 тис. нужденних сімей надалі отримуватиме приблизно на 90 доларів на місяць менше.

В останні роки уряд США безпосередньо виплачував американським фермерам субсидії на загальну суму приблизно 4,5 млрд доларів у рік незалежно від того, виробляли ті продукцію чи ні. Але для фермерів збережено багато інших програм допомоги, в тому числі націлені на підтримку цін на сільськогосподарську продукцію і на захист американських виробників від іноземної конкуренції.

Що стосується різдвяних ялинок, вони подорожчають у США на 15 центів за штуку. На виручені кошти Мінсільгосп США повинен розгорнути цільову рекламну кампанію на кшталт тих, які вже використовуються для підтримки інших американських товарів, включаючи курячі яйця, яловичину та молоко.

Загальна вартість політичних програм і заходів, закладених в законодавчому акті, оцінюється приблизно в 956 млрд доларів. Влада розраховує таким чином заощадити в найближчі 10 років близько 16,6 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів США Джейкоб Лью закликав Конгрес негайно підвищити стелю державного боргу і підтримати відновлення економіки. За його словами, ліміт запозичень буде досягнутий до кінця лютого ц.р.