Рівень безробіття в США впав до мінімуму з 2008 року

Число робочих місць в економіці США в січні збільшилася на 113 тис., свідчать дані міністерства праці країни, повідомляють Вести.ru.

Результат виявився набагато гіршим за прогнози експертів, опитаних MarketWatch, які очікували зростання показника на рівні 190 тис.

Згідно зі звітом рівень безробіття в США впав до 6,6% з 6,7%, зафіксованих у грудні.

Рівень участі населення країни в робочій силі зріс в січні до 63% з грудневої позначки в 62,8%.

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Зниження показника стало предметом гарячих дискусій економістів, які впевнені, що причиною різкого падіння стала сукупність факторів, зокрема відхід на пенсію людей, що народилися після війни.

Продуктивність праці в США збільшилася в IV кварталі минулого року на 3,2%, підтверджують попередні дані міністерства праці країни.

Однак за підсумками кварталу вартість робочої сили знизилася на 1,6%, тоді як прогнозувалося зниження на 0,7%.

Середня погодинна заробітна плата зросла на 5 центів до $ 24,21, середня тривалість робочого тижня залишилася на колишньому рівні 34,4 години. Протягом останніх 12 місяців погодинна заробітна плата зросла на 1,9%.

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