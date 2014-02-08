Заборгованість із зарплати працівникам оборонної промисловості зменшилася на 30%

Упродовж січня поточного року заборгованість із заробітної плати на підприємствах оборонної промисловості та військової сфери зменшилася на 30%. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Спеціалізованими прокурорами у воєнній сфері проводяться перевірки додержання законодавства про оплату праці.

Зокрема, протягом січня 2014 року було проведено 99 таких перевірок. За їх результатами притягнуто до відповідальності 16 посадових осіб, відшкодовано понад 50 млн. грн., заявлено позовів на суму майже 500 тис. грн.

Цього року спеціалізованими прокурорами за фактом невиплати заробітної плати розпочато 10 кримінальних проваджень, з яких 2 вже направлені до суду.

Так, Донецька спецпрокуратура під час проведення перевірки на підприємстві оборонно-промислового комплексу ПАТ «Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних приладів» виявила факт безпідставної невиплати заробітної плати. Більше 100 працівників у період з червня 2013 року по січень поточного року не отримували кошти. Сума заборгованості склала понад 2,4 млн. грн. Наразі триває розслідування кримінального провадження за цим фактом.