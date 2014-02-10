Імпортні товари в Україні можуть подорожчати через валютні коливання

Пропорційно курсовим коливанням через пару-трійку тижнів подорожчають всі імпортні товари в магазинах. Власне настільки вистачає запасів на складах супермаркетів (товарів, закуплених за кордоном за курсом 8,2-8,3 грн/$), пишуть "Вести".

«Не пропорційно, звичайно ж, адже продавці прагнутимуть так організувати постачання, щоб менше підвищувати цінники», - заявив президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. За підсумками цього місяця інфляція, за розрахунками економістів, зросте вдвічі. «Якщо в січні її зафіксували на рівні 0,2%, то в лютому ми, ймовірно, вийдемо на рівень 0,5%», - прогнозує експерт Олександр Жолудь.

Орендодавці вже намагаються скористатися падінням гривні для збільшення орендної плати. «Ринок оренди житла, хоч він вже два роки гривневий, реагує на ситуацію на валютному ринку. Ті з господарів, хто делікатніше, підвищать ціну при переукладанні договорів, хто нагліший - уже прийшов і повідомив орендарям, що життя стало дорожче», - повідомив «Вестям» директор АН «Золоті Ворота» Олексій Холмецький.

Щоправда, з урахуванням важкої ситуації в економіці і падіння купівельної спроможності більшість орендарів не стануть платити більше, а просто переїдуть. Така їхня поведінка може на корені зірвати плани щодо збільшення оренди. Також, ймовірно, впадуть ціни в доларах і на купівлю-продаж житла. Вони будуть остаточно зафіксовані в гривнях на нинішньому рівні (і так угод майже немає).

Вже подорожчало паливо: середня вартість літра бензину А-95 зросла з 10,66 до 10,80 грн/л, дизель - з 9,64 до 9,70 грн/л. І, на думку експертів, продовжить рости в ціні. «Курс валюти непропорційно відбивається на вартості бензину і дизеля. Левову частку в ній все ж становить вартість нафти. Якщо вона підвищиться хоча б до $110 за барель і так протримається близько трьох тижнів, а курс гривні в цей момент просяде, то в цьому разі паливо подорожчає на 15-20 коп. на літрі бензину», - сказав нам заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

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Не пощастить і бажаючим придбати автомобілі, які дорожчатимуть пропорційно зниженню курсу гривні. За словами директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, багатьом водіям доведеться відмовитися від покупки нових машин, і загальні об'єми продажів авто в 2014 р. знизяться на 15-20%.

В інтернет-магазинах ціну товарів перераховують за курсом 8,95-9,5 грн за долар при готівковому розрахунку і 9,7 грн - при безготівковому.

У магазинах відзначають значне падіння попиту на свої товари.