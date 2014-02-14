Споживчі настрої українців досягли трирічного мінімуму

Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2014 року зменшився на 7,8 пункту порівняно з груднем минулого року - до 72,5, досягнувши найнижчого рівня за останні три роки. Такі дані оприлюднила компанія GfK Ukraine за результатами проведеного дослідження.

"Початок 2014 року відзначився різким погіршенням споживчих настроїв українців. Індекс споживчих настроїв дорівнює 72,5, що на 7,8 пункту менше, ніж у грудні 2013 року. Це найнижчий рівень індексу з квітня 2011 року", - йдеться в повідомленні. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища впав на 4,4 пункту - до 73,3, індекс доцільності робити великі закупівлі знизився на 9,7 - до 75,2. Оцінка поточного становища у січні погіршилася на 7 пунктів і становила 74,3.

Очікування щодо розвитку економіки країни у січні порівняно з груднем минулого року погіршилися на 8,3 пункту - до 71,3. Зокрема, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року впав на 7,6 пункту - до 65,9.

У січні також погіршилися очікування українців щодо динаміки безробіття - відповідний індекс впав порівняно з минулим місяцем на 8,5 пункту і становив 137,4. Одночасно з цим знизилися інфляційні очікування - відповідний індекс дорівнює 180,2, що на 1,5 пункту менше грудневого показника. При цьому різко посилився песимізм українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців. Зокрема, індекс девальваційних очікувань додав 13,4 пункту - до 148,7.

За даними дослідження, у регіональному розрізі найбільше індекс споживчих настроїв впав у західних і північних регіонах України.

«Тривала політична криза, яка у січні перейшла у силове протистояння і викликала девальвацію гривні, очікувано стривожив споживачів. Загроза втрати робочих місць і знецінення заощаджень істотно обмежили внутрішній попит, поки політичний конфлікт не буде врегульовано», - вважають аналітики GfK Ukraine.

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Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики GfK Ukraine повідомляли, що споживчі настрої в Україні за останні кілька років стабілізувалися, але залишаються на низькому рівні. Стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому самому рівні, що і 14 років тому, хоча він має зростати.

GfK Ukraine - найбільша компанія з маркетингових та соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GfK Group.

Дослідження споживчих настроїв в Україні компанія проводить щомісяця з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.



