Лютневі пенсії в Україні профінансовано на 53,5%

Пенсійний фонд України, станом на 14 лютого, профінансував виплату пенсій за лютий обсягом 11,4 млрд грн, що становить 53,5% місячної потреби, йдеться у коментарі виконуючого обов'язки голови правління Пенсійного фонду України Василя Кравчука, розміщеному на сайті ПФУ.

«У лютому, станом на 14 число, Пенсійний фонд профінансував 11,4 млрд грн, що становить 53,5% місячної потреби на виплату пенсій, - йдеться в коментарі Кравчука. -

За 9 робочих днів лютого до бюджету Фонду надійшло 5,1 млрд грн власних коштів, що становить 38% планових завдань».

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Водночас Кравчук зазначив, що завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконують нерівномірно. «Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва та Севастополя перерахували коштів на виплату пенсій у розмірі 40-45% місячної потреби . А у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та в Криму надходження становлять 24-31% плану», - повідомив Кравчук.

За його даними, до кінця місяця у ПФУ очікують близько 10 млрд грн планових надходжень. «До кінця місяця залишається 11 робочих днів, і за цей час до Фонду має надійти майже 10 млрд грн. Профільні міністерства, органи Пенсійного фонду та місцевих органів влади вживають усіх необхідних заходів щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду та своєчасної і в повному обсязі виплати пенсій», - наголосив чиновник, заявивши, що всі пенсіонери до кінця місяця отримають належні їм кошти.

Кравчук також повідомив, що в січні обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які отримують пенсію та грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн осіб.

Довідка УНІАН. У 2013 році загальний обсяг пенсійних виплат становив 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн перевищило показник виплат 2012 року.

Виплата пенсій проходить з 4 по 25 число кожного місяця. У поточному році передбачено три етапи підвищення мінімальної пенсії - з 1 березня за щорічної індексації, а також з 1 липня і 1 жовтня - у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму .

За інформацією Пенсійного фонду, з 1 грудня 2013 року в Україні проведено перерахунок пенсій 13,2 млн пенсіонерів у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 становив 1 тис. 526 грн.