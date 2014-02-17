Українців за рік поменшало на 128 тисяч

Чисельність населення України станом на 1 січня 2013 року становила 45 млн. 426 тис. людей, що на 126,8 тис. людей менше від показника 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення в 2011 році населення України скоротилося на 207,4 тис. людей.

У 2013 році показник природного спаду населення становив 158 тис. 712 людей.

Чисельність міського населення станом на 1 січня 2013 року становить 31 млн. 337 тис. чоловік, а сільського - 14 млн. 090 тис. чоловік.

Кількість громадян України, які народилися в січні-листопаді 2013 року, становила 503 тис. 656 чоловік, що на 17 тис. менше, ніж у 2012 році. Кількість померлих за цей період становила 662 тис. 368 чоловік, що на 771 людину менше, ніж у 2012 році.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, у разі збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн. людей.

За даними Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи, населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн. людей.