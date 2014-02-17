У черзі на житло в Міноборони стоять 44 тисячі осіб

У черзі на житло в Міністерстві оборони на сьогодні перебувають 44 тис. осіб.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв на прес-конференції в Києві.

"Забезпечення житлом - це найбільше питання, яке накопичується вже 20 років Незалежності України. На сьогодні черга складається з 44 тис. осіб", - сказав він.

За словами Лебедєва, у 2012 році було придбано 819 квартир для військовослужбовців, торік - 536 квартир, а на поточний рік заплановано виділити 1900 квартир.

У 2014 році основні зусилля будуть спрямовані на будівництво житла на землях оборони за інвестиційні кошти на 27 ділянках. Крім того, минулого року розпочалося переобладнання казарм під житло для контрактників і молодих офіцерів.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони до 2017 року планує придбати і побудувати для військовослужбовців Збройних сил до 20 тис. квартир.