Лютневі пенсії українців профінансовані на 60%

Виплату пенсій за лютий профінансовано на 60% - в обсязі 12,8 млрд грн при потребі в 21,3 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України з посиланням на виконуючого обов'язки голови Пенсійного фонду України Василя Кравчука.

«На даний момент Пенсійний фонд профінансував 12,8 млрд грн, що становить 60% від місячної потреби на виплату пенсій. Всього передбачено виплатити 21,3 млрд грн, - цитує прес-служба Кравчука. - Ніяких підстав для хвилювань не немає. Всі пенсіонери в лютому отримають належні їм кошти».

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Раніше Кравчук заявляв, що завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконують нерівномірно. Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва та Севастополя перерахували коштів на виплату пенсій у розмірі 40-45% місячної потреби. Проте у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становлять 24-31% від плану.

Як повідомляв УНІАН, у січні обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які отримують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн осіб.

У 2013 році загальний обсяг пенсійних виплат становив 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн перевищило показник виплат 2012 року.

Виплата пенсій проходить із 4 до 25 числа кожного місяця. Цього року передбачено три етапи підвищення мінімальної пенсії - з 1 березня при щорічній індексації, а також із 1 липня й 1 жовтня - у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

За інформацією Пенсійного фонду, з 1 грудня 2013 року в Україні проведено перерахунок пенсій 13,2 млн пенсіонерів у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.