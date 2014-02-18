В Україні зріс рівень безробіття

Рівень безробіття в січні 2014 року в Україні склав 1,9% до загальної кількості працездатного населення проти 1,8% у грудні 2013 року і проти 2% в січні минулого року, повідомляє Державна служба статистики України.

Загальна кількість безробітних у січні склала 525,1 тис. осіб, з яких 292 тис. - жителі міст, а 233 тис. - жителі сільської місцевості. З них отримували допомогу 487,7 тис. осіб. При цьому, за даними Держстату, в січні поточного року потреба в працівниках на заміщення вакантних посад становить 57,8 тис. осіб, навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць становить 91 людина.

Середній розмір допомоги у січні склав 1175 грн проти 1172 грн в грудні 2013 року. Водночас, порівняно з січнем 2013 року середній розмір допомоги за рік зріс на 89 грн.

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Довідка УНІАН. За даними Держстату, рівень безробіття в Україні з 2010 року тримається на одному рівні. Зокрема, рівень безробіття в січні 2013 року склав 2% до загальної кількості працездатного населення, у 2012 році - 1,9%, роком раніше - 2,1%, в 2010 - 1,9%. Водночас, у січні 2009 року рівень безробіття становив 3,2%, в 2008 - 2,4%, а у 2007 - 2,8%.

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Середній розмір допомоги з кожним роком зростає. Зокрема, в січні 2013 року середній розмір допомоги в Україні склав 1089 грн, у 2012 році - 917 грн, роком раніше - 814 грн, а в 2010 - 662,29 грн.

