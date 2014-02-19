Українцям обіцяють вчасно виплатити пенсії

Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, відкриваючи у середу засідання уряду.

«Питання виплати усіх соціальних платежів – принципове, - сказав Арбузов. – Запевняю: усі пенсіонери вчасно одержать пенсії, що належать їм. Доручаю міністру соціальної політики і міністру фінансів тримати це питання на особистому контролі».

При цьому Арбузов підкреслив, що на даний момент завдання уряду - довести пенсіонерам, що «країна працює, економіка стабільна і соціальні зобов'язання виконуються».

Раніше в.о. голови Пенсійного фонду України Василь Кравчук заявляв, що виплата пенсій за лютий профінансована на 60% - в обсязі 12,8 млрд грн при потребі в 21,3 млрд грн.

Разом з тим, за інформацією ПФУ, завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконують нерівномірно. Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва і Севастополя перерахували коштів на виплату пенсій у розмірі 40-45% від місячної потреби. Проте у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становлять 24-31% від плану.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн осіб.

У 2013 році загальний обсяг пенсійних виплат становив 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн перевищило показник виплат 2012 року.

Виплата пенсій проходить з 4 по 25 число кожного місяця. У поточному році передбачено три етапи підвищення мінімальної пенсії - з 1 березня при щорічній індексації, а також з 1 липня і 1 жовтня - у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

За інформацією Пенсійного фонду, з 1 грудня 2013 року в Україні проведено перерахунок пенсій 13,2 млн пенсіонерів у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.