У Великобританії несподівано зросло безробіття

Безробіття у Великобританії в IV кварталі несподівано зросло і склало 7,2%. Це на 0,1% вище, ніж у III кварталі, коли був зафіксований мінімум з 2009 року, повідомляє Вести.Экономика.

Однак кількість британців, які отримують допомогу з безробіття, скоротилася у січні 2014 року на 27,6 тис., йдеться в звіті Національного статистичного управління країни.

Дані виявилися кращими за прогнози. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували зниження лише на 20 тис.

Кращими виявилися і переглянуті дані за грудень. Кількість людей, що отримують допомогу, не скоротилося на 24 тис., а на 27,7 тис. осіб.

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Рівень безробіття тривалий час був для регуляторів чи не ключовим показником здоров'я економіки. Однак останнім часом вони трохи змінили риторику.

Першим це зробила ФРС, заявивши, що рівень безробіття не відображає реального стану речей і макроекономічну ситуацію необхідно розглядати через призму цілого ряду індикаторів. До того ж на рівень безробіття дуже сильно впливає частка працездатного населення.

Слідом за Федрезервом подібне висловлювання зробив і глава Банку Англії Марк Карні.

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