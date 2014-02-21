В Україні субсидії на оплату ЖКП скоротилися більш ніж на чверть

У січні 2014 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг ( ЖКП) на суму 12,6 млн грн, що на 4,4 млн грн (на 25,9%) менше, ніж у січні 2013 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 11,3 млн грн, у сільській - 1,3 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні були призначені 62,2 тис. сімей (87,2% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості - 55,3 тис., у сільській - 6,9 тис. сімей. Порівняно з січнем 2013 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилась на 24,7 тис. (на 28,4%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у січні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 3,4% - до 203 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Закарпатській, Львівській і Рівненській областях - 291,3-264,4 грн, найменший - у Севастополі (75,5 грн).

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 272,5 млн грн, що на 20 млн грн (на 6,8 %) менше, ніж у 2012 році.