На виплату пенсій уже спрямували понад 18 млрд грн

Станом на 21 лютого на фінансування пенсій спрямовано 18 млрд 156 млн грн.

Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська, повідомили УНІАН у її прес-службі.

«За оперативною інформацією Пенсійного фонду, на вечір п'ятниці повністю профінансовано пенсійні виплати по 21 лютого включно тим, хто отримує їх в банківських установах, та по 22 лютого тим, хто отримує їх у поштових відділеннях», - сказала вона.

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Королевська повідомила, що в цілому профінансовано 18 млрд 156 млн грн, що становить майже 85,3% від місячної потреби. В цілому ж до кінця лютого буде виплачено майже 21,3 млрд грн пенсійних виплат.