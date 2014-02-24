Депутатів закликають вирішити проблеми із соцвиплатами і безробіттям

Конфедерація вільних профспілок України закликає народних депутатів Верховної Ради звернути увагу на соціально-економічні проблеми поряд з політичними, і вирішити питання по виплатах заробітних плат, пенсій, стипендій, а також по безробіттю.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України, заступник голови Всеукраїнського страйкового комітету Михайло Волинець.

“Ми вимагаємо збільшити рівень пенсій, стипендій, заробітних плат. Потрібно звернути увагу на соціальні виплати, а не тільки на політичні питання, які, без сумніву, є дуже важливими”, - заявив Волинець.

За його словами, ще однією важливою проблемою залишається підвищення рівня безробіття, яке з кожним днем зростає, а не зменшується, як повідомляє Державна служба статистики України.

“Ще до революційних процесів у нас було 5 млн безробітних. Хоча влада, служба статистики, Міністерство соціальної політики повідомляють, що рівень безробіття все падає і падає”, - сказав голова Конфедерації вільних профспілок.

Волинець вважає, що профспілки України повинні взяти на контроль роботу відомств і міністерств з виплат заробітних плат, адже тільки так можна досягти своєчасних виплат або виплат взагалі по галузях”.

Також Волинець повідомив, що Всеукраїнський страйковий комітет не буде проводити страйк, запланований на 25 лютого, через позитивні зміни, що сталися в країні за останні дні.

“Ми вважаємо, що зараз змінилася влада, відбулися такі події на Майдані. У людей найкращі очікування, ніж ще тиждень тому. Формуються нові органи влади. Ми не хочемо зіграти на руку колишньої влади, сусідам, які впливають на Україну”, - сказав він.

При цьому Волинець підкреслив, що за необхідності страйки можуть бути проведені пізніше. Зокрема, дата, місце, форма проведення - будуть визначені пізніше.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні галузеві профспілки заявили про намір провести страйк проти закладеного в державному бюджеті на наступний рік недостатнього фінансування науки, освіти, медицини та інших сфер, а також на підтримку дій і вимог мітингувальників на Майдані. Тоді Волинець заявив, що представники профспілок почули заклик опозиції, що звучить зі сцени Майдану, про те, що потрібно проводити страйки. При цьому він вважав, що лідери опозиції і мітингувальники не зможуть організувати їх самостійно, цим повинні займатися профспілки.