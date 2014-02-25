Єврокомісія покращила прогноз щодо ВВП і безробіття єврозони

Європейська комісія поліпшила прогноз ВВП єврозони на 2014 рік з 1,1% до 1,2%. Про це йдеться в доповіді Єврокомісії, передає ИТАР-ТАСС.

Також поліпшений прогноз зростання ВВП єврозони на 2015 рік - з 1,7% до 1,8%.

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Економісти з Єврокомісії очікують, що рівень безробіття в єврозоні в 2014 році складе 12% проти раніше прогнозованого даного показника на рівні 12,2%. Крім того, прогноз щодо безробіття на 2015 рік також переглянутий у кращу сторону - з 11,8% до 11,7%.

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У той же час, на думку експертів Єврокомісії, в 2014 році на єврозону очікує уповільнення інфляції, прогноз за якою знижений з 1,5% до 1% в 2014 році і з 1,4% до 1,3% в 2015 році.

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