В Україні скоротилися борги із зарплати

Заборгованість із заробітної плати в Україні у січні трохи скоротилася - до 807,9 млн грн проти 808,1 млн. грн станом на 1 січня 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому 55,4% обсягу заборгованості зафіксовано на економічно активних підприємствах. Найбільший обсяг заборгованості - у промисловості - 366 млн грн. У січні цей показник зріс на 22 млн грн. Причому основне боргове навантаження несуть підприємства переробної промисловості, що заборгували працівникам станом на 1 лютого 331,4 млн грн.

Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг – 524 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості із зарплати залишається в Київській області – 147,3 млн грн, Донецькій області – 96,7 млн грн і у Харківській області – 84,7 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у Чернівецькій області – 171 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний показник заборгованості із зарплати в Україні на 1 січня 2014 року становив 808,2 млн грн. Київська область, станом на 1 січня 2014 року, зберегла своє лідерство за обсягом заборгованості із заробітної плати, трохи скоротивши борг до 147 млн грн з 149 млн грн на 1 грудня 2013 року. На другому місці за обсягами боргів була Донецька область (заборгованість становила 115,4 млн грн), на третьому – Харківська область (74,3 млн грн). Найменший обсяг заборгованості у грудні 2013 року був у Рівненській області (900 тис. грн) і Чернівецької області (100 тис. грн).

Вчора, 24 лютого, виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул у рамках своїх повноважень дав доручення Міністерству інфраструктури України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, "Укрзалізниці" і "Укравтодору" припинити будь-які платежі, окрім платежів з виплати заробітної плати.