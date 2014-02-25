Пенсійний фонд профінансував лютневі пенсії

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПФУ, розміщеному на урядовому порталі.

При цьому у фонді не уточнили джерела фінансування, звернувши увагу, що ресурсне наповнення бюджету фонду здійснювалося за рахунок "законодавчих певних джерел доходів".

Раніше в ПФУ заявляли, що всі пенсіонери в лютому одержать кошти, які належать їм. Проте станом на середину лютого завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконували нерівномірно. Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва і Севастополя перерахували кошти на виплату пенсій у розмірі 40-45% місячної потреби. А у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становили 24-31% від плану.

Як повідомляв УНІАН, в січні обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн. осіб. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.