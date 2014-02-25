Пенсійний фонд профінансував лютневі пенсії

19:47, 25 лютого 2014
Соцполітика
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Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування лютневих пенсій, спрямувавши на пенсійні виплати 21,3 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование февральских пенсий, направив на пенсионные выплаты 21,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПФУ, розміщеному на урядовому порталі. 

При цьому у фонді не уточнили джерела фінансування, звернувши увагу, що ресурсне наповнення бюджету фонду здійснювалося за рахунок "законодавчих певних джерел доходів". 

Раніше в ПФУ заявляли, що всі пенсіонери в лютому одержать кошти, які належать їм. Проте станом на середину лютого завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконували нерівномірно. Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва і Севастополя перерахували кошти на виплату пенсій у розмірі 40-45% місячної потреби. А у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становили 24-31% від плану. 

Як повідомляв УНІАН, в січні обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн. осіб. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.

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