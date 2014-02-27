Середня зарплата в Україні знизилася на 13%

Середня зарплата штатного працівника в Україні в січні 2014 року скоротилася порівняно з груднем 2013 року на 13% - до 3 148 грн, але збільшилася на 4,9% порівняно з січнем 2013 року. Про це УНІАН повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні в січні 2014 року у півтора разу вища за прожитковий мінімум - 1 218 грн.

Як наголошується, середній розмір зарплати в промисловості становив 3 704 грн, що на 10% менше показника грудня 2013 року і на 4,7% вище за показник січня минулого року. При цьому найбільший показник зарплат зафіксовано в авіаційному транспорті – 9 263 грн, а найнижчий рівень зарплат як і раніше зафіксовано у сфері поштового зв'язку і кур'єрської служби – 1 878 грн.

Зарплати вищі за середню також зафіксовано у сфері фінансів і страхування – 6 428 грн, інформації і телекомунікацій – 4 454 грн, науково-технічній діяльності – 4 532 грн. Зарплати в бюджетній сфері традиційно виявилися істотно нижчими за середню. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в січні становила 2 240 грн, у сфері освіти – 2 476 грн.

Кількість найнятих працівників у січні поточного року порівняно з груднем 2013 року збільшилася на 42,6 тис. і становила 10 млн. чоловік. У середньому на одного штатного працівника в січні порівняно з груднем 2013 року відпрацьовано на 8 годин менше часу - 138 годин.

За даними Держстату, в січні 2014 року нарахований фонд оплати праці становив 32 млрд 278 млн. грн, з яких 31 млрд 485,9 млн. грн було нараховано штатним працівникам.

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Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2013 року виросла порівняно з листопадом 2013 року на 10,7% - до 3 619 грн. Також цей показник на 7,2% вищий за показник середньої зарплати штатного працівника в грудні 2012 року.

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