Для виплати пенсій та соцдопомоги потрібно 12 млрд грн - Денисова

Україні необхідно 12 млрд грн для виплати пенсій і соціальної допомоги на початку березня.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова перед засіданням уряду.

"Нам потрібно 4 млрд грн для того, щоб заплатити допомогу сім'ям з дітьми, і 8 млрд для того, щоб почати виплату пенсій", - сказала вона.

За її словами, в даний час в Пенсійному фонді грошей немає.

Денисова також зазначила, що уряд планує повернути функції адміністрування коштів Пенсійного фонду, а також провести реформи, пов'язані з нарахуванням великих пенсій суддям, прокурорам та іншим високопоставленим чиновникам.

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