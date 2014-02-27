Для виплати пенсій та соцдопомоги потрібно 12 млрд грн - Денисова
17:01, 27 лютого 2014Соцполітика
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Україні необхідно 12 млрд грн для виплати пенсій і соціальної допомоги на початку березня
В даний час в Пенсійному фонді грошей немає / lenta-ua.net
Україні необхідно 12 млрд грн для виплати пенсій і соціальної допомоги на початку березня.
Як передає кореспондент УНІАН, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова перед засіданням уряду.
"Нам потрібно 4 млрд грн для того, щоб заплатити допомогу сім'ям з дітьми, і 8 млрд для того, щоб почати виплату пенсій", - сказала вона.
За її словами, в даний час в Пенсійному фонді грошей немає.
Денисова також зазначила, що уряд планує повернути функції адміністрування коштів Пенсійного фонду, а також провести реформи, пов'язані з нарахуванням великих пенсій суддям, прокурорам та іншим високопоставленим чиновникам.
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