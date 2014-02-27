Новий Кабмін не має наміру відміняти пенсійну реформу - Яценюк

17:56, 27 лютого 2014
Соцполітика
0

Новопризначений прем'єр-міністр України пояснив, що сьогодні це питання не може стояти на порядку денному, адже державна казна порожня.

Яценюк заявил, что новое правительство не будет отменять пенсионную реформу

Новий уряд не має наміру скасовувати пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожЯценюк розповів, що потрібно для стабілізації фінансової системи країни

«Новий український уряд жодних популістських рішень не прийматиме. У зв'язку з тим, що державна скарбниця порожня, не може сьогодні стояти на порядку денному як питання скасування пенсійної реформи, так і інших рішень. Тому що це буде брехня, а людям ми брехати не будемо. Нам сьогодні потрібно забезпечити виплати пенсій, які визначені чинним законодавством. Людмила Володимирівна (Денісова - міністр соціальної політики - УНІАН), я Вас прошу дати картину із соціальних виплат, забезпечити максимальну можливість виплат», - підкреслив Яценюк.

Читайте такожПенсійний фонд профінансував лютневі пенсії

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter