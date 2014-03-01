Безробіття в Італії зросло до нового рекорду в 12,9%

Безробіття в Італії у січні зросло до нового рекордно високого рівня у 12,9%, повідомляють Вести Экономика з посиланням на дані бюро ISTAT.

Рівень безробіття серед молоді (враховуються особи від 15 до 24 років, що шукають роботу) також б'є рекорди. Він становив 42,4%. У грудні цей показник становив 41,7%.

У цілому в країні спостерігається тенденція зростання з початку 2011 року, коли Італія увійшла в найбільш затяжну рецесію в післявоєнній історії.

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Раніше Сенат парламенту Італії висловив вотум довіри новому коаліційному уряду Маттео Ренці.

Новий прем'єр обіцяв до кінця лютого представити проекти реформи конституції країни й нове виборче законодавство. Основною проблемою країни Ренці назвав високий рівень безробіття.