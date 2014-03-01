Мінсоцполітики обіцяє, що гроші для виплати пенсій за березень будуть

Міністерство соціальної політики України заявляє про наявність коштів, необхідних для початку фінансування пенсійних виплат за березень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в кулуарах Кабінету міністрів України міністр соціальної політики Людмила Денисова.

«Необхідні 2,1 млрд грн, що їх потрібно зібрати для початку фінансування виплати пенсій, ми їх зберемо. Все інше – це витрати держбюджету – близько 6,9 млрд. Мені пообіцяли, що вони будуть. Отже починатимемо (виплачувати пенсії – УНІАН)», - сказала Денисова.

Вона також зазначила, що підприємці знову почали платити єдиний соціальний внесок, і обсяг збору, ймовірно, може перевищити первинні плани. «Народ почав вірити і почав платити страхові внески. На понеділок будуть дані, і як ми бачимо по банках, одержимо навіть дещо більше, ніж планували одержати», - сказала міністр.

Раніше міністр заявляла, що Україні необхідно 12 млрд грн для виплати пенсій і соціальної допомоги на початку березня. Зокрема, для виплати пенсій було потрібно 8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування лютневих пенсій, направивши на пенсійні виплати 21,3 млрд грн. Разом з тим в ПФУ відзначали, що завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконували нерівномірно.

Станом на середину лютого, платники єдиного внеску Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Київською, Полтавською, Сумською областей, Києва і Севастополя перерахували кошти на виплату пенсій у розмірі 40-45% місячної потреби. А у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становили 24-31% плану.

У січні обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн. чоловік. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.

Виплата пенсій різним категоріям пенсіонерів здійснюється декількома траншами в період з 4 по 25 число кожного місяця.