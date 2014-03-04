Кабмін може призупинити ряд соціальних програм

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість призупинення виконання деяких соціальних програм в рамках проведення секвестру бюджету і з метою продовження діалогу з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова на брифінгу в парламенті.

«Дійсно дефіцит бюджету становить 71,9 млрд. Ми робимо розрахунки, за якими програмами можна відмовитися. Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів економрозвитку, міненерго, мінфіну, я буду приймати участь - для того, щоб визначити підходи (до скорочення витрат - УНІАН), в тому числі для секвестру бюджету на 2014 рік і для того, аби провести переговори з МВФ - щоб нам надали кошти», - сказала Денисова.

При цьому вона підкреслила, що країна живе в режимі жорсткої економії коштів, перш за все, на адміністративний апарат.

«Грошей в країні немає. Прийнято рішення скоротити кількість державних автомобілів, не купувати нові автомобілі, не купувати меблі, ноутбуки - введений жорсткий режим економіки», - сказала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час спілкування з діловими колами заявив, що уряд має намір переглянути бюджет на 2014 рік і провести його секвестр в розмірі близько 65-80 млрд грн.

