Кабмін розпродасть на аукціонах 1,5 тисяч міністерських автомобілів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення відмовитися від парку автомобілів, що належать центральним органам влади, і розпродати їх під контролем громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради в Кабінеті міністрів повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак

“Залишається один автомобіль на міністерство. Це не стосується оперативних автомобілів міліції, пожежників. Решта автомобілів - це близько 1,5 тисячі по центральних органах влади - будуть оцінені і під контролем громадськості розпродані”, - сказав Шлапак.

При цьому він підкреслив, що гроші будуть направлені до бюджету.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що українська казна залишається порожньою, у країні вводиться режим жорсткої економії коштів, а, крім того, уряд готує секвестр бюджету на 65-80 млрд грн.

За словами Яценюка, на даний момент надходження до бюджету по лінії митної служби становлять близько 50% плану, по лінії податкової служби - не більше 65% плану.

На даний момент ключовим джерелом поповнення коштів, включаючи обсяги державних золотовалютних резервів, залишається програма співпраці з МВФ, а також надання фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових організацій і урядів.

Зокрема, 4 березня про можливість надання фінансової допомоги Україні заявив держсекретар США Джон Керрі. Обсяг такої фінансової допомоги може становити 1 млрд дол.

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