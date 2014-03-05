Кабмін розпродасть на аукціонах 1,5 тисяч міністерських автомобілів
Кабінет міністрів України вирішив позбутися парку автомобілів, які належать центральним органам влади.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення відмовитися від парку автомобілів, що належать центральним органам влади, і розпродати їх під контролем громадськості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради в Кабінеті міністрів повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак
“Залишається один автомобіль на міністерство. Це не стосується оперативних автомобілів міліції, пожежників. Решта автомобілів - це близько 1,5 тисячі по центральних органах влади - будуть оцінені і під контролем громадськості розпродані”, - сказав Шлапак.
При цьому він підкреслив, що гроші будуть направлені до бюджету.
Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що українська казна залишається порожньою, у країні вводиться режим жорсткої економії коштів, а, крім того, уряд готує секвестр бюджету на 65-80 млрд грн.
За словами Яценюка, на даний момент надходження до бюджету по лінії митної служби становлять близько 50% плану, по лінії податкової служби - не більше 65% плану.
На даний момент ключовим джерелом поповнення коштів, включаючи обсяги державних золотовалютних резервів, залишається програма співпраці з МВФ, а також надання фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових організацій і урядів.
Зокрема, 4 березня про можливість надання фінансової допомоги Україні заявив держсекретар США Джон Керрі. Обсяг такої фінансової допомоги може становити 1 млрд дол.
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