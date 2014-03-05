Мінфін Росії «налагодив співпрацю» з Мінфіном Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Антон Сілуанов повідомив на нараді з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Сілуанов відзначив, що загальна ситуація в Україні непроста, скорочується фінансування витрат бюджету. За його оцінками, скорочення витрат державного бюджету України відбудеться приблизно на 15%.

«Це, звичайно, торкнеться і допомоги регіонів, у тому числі і Криму, тому ми зараз на рівні Міністерства фінансів налагодили співпрацю, взаємовідносини з Міністерством фінансів Криму», - сказав Сілуанов.

Відповідаючи на запитання Путіна про ситуацію в Україні «в цілому», очільник російського Мінфіну сказав, що іноземні партнери пропонують їй підтримку, в першу чергу, за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду. Також свою допомогу Україні пропонують США, країни Європейського Союзу.

«На наш погляд, ми тут теж маємо заготовити різні варіанти надання підтримки у разі погіршення загальної ситуації», - відзначив Сілуанов.

При цьому він повідомив, що представники російських регіонів виступили з пропозиціями надати фінансову підтримку українським прикордонним регіонам.

«Ці угоди можуть бути реалізовані у даний час», - сказав Сілуанов.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня міністр фінансів РФ Сілуанов заявив, що Міністерства фінансів Росії і Криму проводять консультації щодо фінансової допомоги автономії для забезпечення виплат бюджетникам і соціальних зобов'язань.

За його словами, дефіцит бюджету АР Крим становить близько 10 млрд грн - близько 35 млрд рублів.

Того самого дня міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що все соцвиплати в Україні фінансуються безперебійно, відповідно до плану і в повному обсязі.

«Міністерство фінансів повідомляє, що в усіх регіонах України і в АР Крим всі захищені статті витрат державного бюджету фінансуються на 100% і відповідно до плану. На казначейських рахунках є необхідні кошти для фінансування соціальних виплат», - зазначається в повідомленні.

Сьогодні, 5 березня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк спрогнозував, що курортного сезону в АРК не буде, тому доручив розробити план надання автономії додаткових дотацій з держбюджету.

Довідка УНІАН. Будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі озброєні люди.

Пізніше того самого дня, 27 лютого, парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку голову Радміну Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

Аксьонов заявив, що не визнає легітимність нової української влади і попросив РФ надати АРК фінансову допомогу і ввести війська.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними рішення Кримського парламенту про призначення Аксьонова прем'єром.