У Мінекономрозвитку планують скоротити кількість співробітників

Про це він повідомив журналістам.

“Очевидно, що нам потрібно скорочувати державний апарат, не тільки по міністерству економіки, - сказав міністр. - Але треба, щоб ми це робили з розумом і зважено”.

На думку міністра, бюрократичний процес і певна технологічна відсталість не дають співробітникам зосередитись на пріоритетах, які ставить керівництво.

«Під час призначення у міністра запитують, чи є у нього родичі за кордоном... Ми заповнюємо автобіографію від руки... Я вже чекаю, коли нам пір'я роздадуть і чорнило», - наголосив Шеремета.

Водночас міністр наголосив, що огульне звільнення працівників може обернутися втратою хороших фахівців, яких у Мінекономрозвитку чимало. «Першими йдуть кращі, а їх не можна втратити», - зазначив міністр. Водночас, за словами міністра, це добре, що заклик «затягнути пояси» влада «починає з себе».

Раніше в ефірі одного з телеканалів Шеремета звертав увагу, що апарат Мінекономрозвитку істотно роздутий і може бути скорочений.

Як повідомляв УНІАН, одним з перших рішень новопризначеного уряду України стало введення в країні жорсткого режиму економії коштів і скорочення витрат на держапарат. Зокрема, міністерствам і відомствам заборонено купувати формений одяг, ноутбуки, автотранспорт, оплачувати мобільний зв'язок, робити ремонти, оплачувати чартерні рейси, створювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працівників, заповнювати вакансії і видавати грошові винагороди чиновникам. Уряд також скоротив кількість заступників міністра - до трьох, включаючи першого заступника міністра. Крім того, на кожне міністерство залишили по одному черговому автомобілю, а парк у більш ніж 1,5 тис. автомобілів буде оцінений та продано на аукціонах під контролем громадськості.

Також, Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити фінансування понад 40 державних програм і 80 держпроекти, які вимагали бюджетного фінансування в загальному обсязі близько 48 млрд грн.