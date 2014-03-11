Уряд перерахував військовим 125 млн грн

Кабінет міністрів України знайшов спосіб перерахувати на рахунки українських військовослужбовців, які проходять службу на території Автономної Республіки Крим, виділені раніше 125 млн грн одноразової фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні вранці ми знайшли спосіб доставити до кожного військовослужбовця ті 125 млн грн, які уряд виділив позавчора. У нас діє певна платіжна система. З ранку ми перерахували (кошти – УНІАН) з Казначейства на відповідну платіжну систему. Який довго це триватиме? Стільки, скільки зможемо, стільки платитимемо», - сказав голова уряду.

При цьому він підкреслив, що уряд робить все, щоб забезпечити виплати. «Але справа навіть не стільки у виплатах, скільки у тому, як і яким чином вирішити цей найдраматичніший і найскладніший конфлікт на території Європи XXI сторіччя», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Кабмін ухвалив рішення виділити близько 125 млн грн на виплати одноразової допомоги військовослужбовцем, які несуть службу в Автономній Республіці Крим. Прем'єр-міністр при цьому доручив усім відповідальним відомствам забезпечити виділення коштів у найкоротші терміни.

Пізніше Яценюк відзначав, що Кабінет міністрів України здійснює всі можливі заходи для того, щоб відновити функціонування банківської системи і системи казначейства Криму, влада якого заявила про перехід к рублеву зону і припинила обслуговування рахунків Держказначейства і Нацбанку України. Яценюк запевнив, що зарплати військовослужбовцям Криму і виплати їм одноразової допомоги загальним обсягом 125 млн грн будуть проведені вчасно.

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