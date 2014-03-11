Пенсії в березні профінансовані на 47%

Пенсійні виплати за березень профінансовані на 47% і здійснюються згідно з графіком, заявила журналістам міністр соціальної політики України Людмила Денисова.

«Потреба на фінансування пенсій в березні – 21,4 млрд грн. На 11 березня профінансовано 47% місячної потреби – 10,133 млрд грн», - сказав міністр.

При цьому вона відзначила, що фінансування соціальної допомоги також здійснюється у необхідних обсягах. Зокрема, станом на 11 березня обсяг фінансування соцдопомоги становив 3,4 млрд грн за потреби 3,9 млрд грн. «Перший транш, який становить 3,4 млрд грн за потреби на місяць 3,9 млрд грн, профінансований на 100%», - підкреслила Денисова. При цьому вона відзначила, що уряд також вживає необхідних заходів з погашення заборгованості по соціальних виплатах, яка на даний момент становить 408,2 млн грн, а на 1 березня становила 715 млн. грн.

Раніше міністр соцполітики Денисова заявляла, що державна соціальна допомога за лютий профінансована і виплачена громадянам у повному обсязі. А з 4 березня розпочалися виплати за березень. Перший транш, за словами Денисової, становить 3,4 млрд грн, і ці кошти є.

При цьому Денисова підкреслювала, що Міністерство соціальної політики України поки не ініціює скорочення розмірів пенсій і соціальних виплат.