У лютому заборгованість із зарплати зросла на 14%

Заборгованість із заробітної плати в Україні в лютому 2014 року зросла на 14% і станом на 1 березня склала 919 млн грн, повідомила журналістам на брифінгу у вівторок міністр соціальної політики Людмила Денисова.

“Що стосується заборгованості із зарплат. Заборгованість на 1 березня становить 919 млн грн. За лютий місяць вона зросла на 14%", - сказала Денисова.

За її словами, в місцевих бюджетах заборгованість із зарплати є тільки в Чернігівській області, проте питання в терміновому порядку вирішується.

Також глава Мінсоцполітики повідомила, що на сьогоднішній день в Україні налічується 534 тисяч безробітних.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість із заробітної плати в Україні в січні 2014 року незначно скоротилася до 807,9 млн грн проти 808,1 млн грн станом на 1 січня 2014 року. Крім того, за даними Держстату, рівень безробіття в січні склав 1,9% до загального числа працездатного населення проти 1,8% у грудні 2013 року і проти 2% у січні минулого року.