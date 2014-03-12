Рада зобов'язала фонди соцстрахування оприлюднити бюджети та звіти про їх виконання

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення гласності і прозорості у діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстраційний номер 2106) проголосували 247 із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до законів «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Змінами передбачено зобов’язати Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання оформлювати рішення своїх правлінь у вигляді постанов та протягом 5-ти робочих днів після прийняття оприлюднювати їх на офіційних сторінках відповідних фондів.

Також необхідно зобов’язати Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання оприлюднювати свої бюджети, зміни до них та звіти про виконання бюджетів за попередній рік протягом 5-ти робочих днів після затвердження на офіційних сторінках відповідних фондів та протягом двох тижнів публікувати ці документи у офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що рішення, які приймаються органами управління відповідних фондів, не оприлюднюються або оприлюднюються вибірково, процес формування, затвердження та виконання бюджету фондів відбувається не гласно і не прозоро для громадськості і громадян. «Це створює додаткові ризики неефективного управління фондами, нецільового використання коштів, або їх використання не в інтересах застрахованих осіб», - сказано в документі. При цьому зазначається, що сукупний обсяг коштів, які акумульовані у відповідних фондах, у 2012 році перевищував 30 млрд грн. «Очевидно, що такі великі суспільні фінанси мають перебувати під контролем громадськості і повинні розподілятися у максимально прозорий спосіб. У цьому зацікавлені і страхувальники, і застраховані особи, і страховики, які мають прагнути до зростання суспільної довіри до своєї діяльності», - йдеться в пояснювальній записці.

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