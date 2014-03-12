Крим розраховує отримати від РФ 1 млрд грн на облаштування кримських татар

Крим розраховує одержати від Російської Федерації, у разі приєднання регіону до цієї країни, суму, еквівалентну 1 млрд грн., на облаштування кримських татар у 2014-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв у середу на прес-конференції в Сімферополі.

"Російська Федерація профінансує процес відновлення прав кримських татар в еквіваленті, за сьогоднішніми цінами, в обсязі понад один мільярд гривень вже протягом двох років", - сказав чиновник.

За його словами, тільки цього року Крим планує одержати близько 22 млн дол. від РФ на облаштування кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, лідер кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров вважає, що ухвалення Верховною радою Криму 11 березня постанови "Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграції в кримське співтовариство" є сигналом для сторін, залучених у "кримську кризу", разом з тим, меджліс, як і раніше, бойкотує референдум 16 березня про розширення прав регіону.

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