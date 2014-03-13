Велика Британія після 6-річної перерви підвищує мінімальну заробітну плату
09:38, 13 березня 2014Соцполітика
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Мінімальна заробітна плата у Великій Британії збільшиться на 3% - до £6,50 в годину.
Велика Британія починає підвищувати мінімальну зарплату / REUTERS
Міністр у справах бізнесу Великої Британії Вінс Кейбл заявив, що уряд країни схвалить рекомендацію комісії з мінімальних виплат про збільшення мінімальної заробітної плати на 3%, пише The Guardian.
Мінімальна заробітна плата у Великій Британії збільшиться на 3% - до £6,50 в годину для дорослих, а також на 2%, до £5,13 - для 18-20-річних і на 2%, до £3,79 - для 16-17-річних.
Канцлер казначейства Великої Британії Джордж Осборн заявив, що хоче в кінцевому рахунку підняти рівень заробітної плати до £7, передає «Газета.Ru».
Прийняте рішення стало першим підвищенням мінімальної заробітної плати у Великій Британії в реальному виразі з 2008 року.
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