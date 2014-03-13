У Франції зросла інфляція

Інфляція у Франції зросла на 1,1%

У Франції споживчі ціни, що відповідають стандартам ЄС, минулого місяця піднялися на 1,1% в перерахунку на річні темпи, що є найвищим зростанням з липня 2013 року, свідчать дані Національного статистичного управління Insee, повідомляють Вести.Экономика.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зростання інфляції в лютому до 1% з 0,8% у січні.

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Зростання споживчих цін щодо першого місяця 2014 року склало 0,6%, як і прогнозувалося. У січні спостерігалося падіння цін на 0,6%.

Індекс споживчих цін, розрахований за державними стандартами, зріс у лютому на 0,9% порівняно з лютим 2013 року і на 0,6% щодо січня.

Економісти очікували підвищення першого індикатора на 1%, другого - на 0,5%.

Рівень промислового виробництва у Франції в січні знизився на 0,1% в річному вираженні.

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