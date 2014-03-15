Тягнибок пропонує надати Севастополю право вільного порту
«Свобода» пропонує проголосувати за це вже з понеділка.
Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок пропонує надати Севастополю право вільного порту на зразок порто-франко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед голосуванням за розпуск парламенту Криму.
Тягнибок наголосив, що необхідно буде ухвалити кілька економічних законів, які допоможуть у розвитку Кримського півострова. «Фракція «Свобода» пропонує вже з понеділка проголосувати за надання Севастополю права вільного порту, на зразок порт-франко, що дасть можливість економічно розвиватися тій території», - сказав він.
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Також Тягнибок запропонував запровадити пільговий податковий режим для курортно-рекреаційної економічної діяльності на території південного і західного узбережжя Криму.
Крім того, Тягнибок запропонував відновити відповідно до чинного законодавства права громадян, мешканців Криму, на безперешкодне користування землями загального користування, пляжами, береговими смугами.