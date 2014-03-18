Рівень безробіття в Україні за місяць не змінився

Рівень безробіття в Україні в лютому залишився на січневому рівні і становив 1,9% до загальної кількості працездатного населення країни, повідомила Державна служба статистики України.

Як зазначається, кількість безробітних становила 536,3 тис. осіб, з них допомогу з безробіття отримували 442,5 тис. осіб. При цьому середній розмір допомоги з безробіття скоротився на 34 грн - до 1141 грн.

Як повідомляв УНІАН,рівень безробіття в січні 2014 року в Україні становив 1,9% до загального числа працездатного населення проти 1,8% у грудні 2013 року і проти 2% у січні минулого року.