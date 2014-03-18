Мінсоцполітики запевняє, що вже профінансовано майже 70% березневих пенсій

У березні передбачено профінансувати 21,4 млрд грн пенсій

Фінансування березневих пенсійних виплат в Україні здійснюється відповідно до графіка, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова.

"За оперативною інформацією, станом на вечір 17 березня профінансовано 14650,8 млрд грн пенсій за березень. Це становить 68,4% від місячної потреби», - сказала Денисова, яку цитує прес-служба міністерства.

Вона також зазначила, що в цілому в березні передбачено профінансувати 21,4 млрд грн пенсій, підкресливши, що виплати відбуваються, як це і передбачено графіком щоденних виплат, з 4 по 25 березня.

"Кожен із 13,5 мільйона пенсіонерів, які проживають в Україні, одержує свою пенсію своєчасно і відповідно до графіка", - наголосила Денисова.