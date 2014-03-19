Україна припинила платити пенсії кримчанам через блокування рахунків

Міністерство соціальної політики України заявило про припинення фінансування пенсійних виплат мешканцям Автономної Республіки Крим з 16 березня через об'єктивні причини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр Людмила Денисова.

«Усі соціальні виплати і пенсії профінансовані по 16 березня включно. Ані 17 березня, ані вчора - 18 березня, ми не змогли профінансувати пенсії тим громадянам, які зараз живуть на території АР Крим. У нас немає технічної можливості для цього. Ми готові підтримати громадян країни, але ми не можемо цього зробити, - сказала міністр. - Вони вважають себе іншою країною, вчора там вже розпочала дію Конституція Російської Федерації. Вони відійшли від системи електронних платежів і казначейство не працює в рамках Держказначейства України».

Як підкреслила Денисова, загальний транш пенсій, який необхідно було перерахувати до Криму в березні, повинен був становити 1,038 млрд грн, але аж до 16 березня вдалося перерахувати тільки 677 млн грн.