Кримчанам обіцяють виплачувати зарплати і пенсії в рублях з квітня

Жителі Криму почнуть отримувати зарплати і пенсії в рублях з 4-5 квітня, заявив журналістам віце-прем'єр республіки Рустам Темиргалієв в п'ятницю, пише РИА Новости.

"Ми розраховуємо, що 4-5 квітня розпочнеться офіційна виплата заробітних плат і пенсій вже у російських рублях. Відповідно, сьогодні буквально ми домовилися з нашими торговими мережами, що з кінця наступного тижня цінники у всіх торгових підприємствах республіки Крим вже будуть в російських рублях та українських гривнях", - сказав Темиргалієв.

Згідно незаконного акта про приєднання Криму до Росії, грошовою одиницею республіки стає рубль. Водночас українська гривня може використовуватися в Криму до 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.