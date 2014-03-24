Турчинов доручив продати державні дачі, резиденції та транспорт

В.о. Президента України Олександр Турчинов доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами продати майно, що перебуває в управлінні ДУС і не використовується для забезпечення діяльності президента України.

Про це йдеться в указі Турчинова від 24 березня, розміщеному на сайті в.ою глави держави.

Так, згідно з документом, Кабмін і ФДМУ мають «вирішити питання про передачу державного майна (зокрема, державних підприємств, установ, організацій, санаторіїв, готелів (їх структурних підрозділів), державних резиденцій, державних дач, дач, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, земельних ділянок, іншого нерухомого майна), що перебуває в управлінні ДУС і не використовується для забезпечення діяльності президента України, з управління Державного управління справами в управління інших суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначених Кабінетом міністрів України, для наступної приватизації, відчуження такого майна в установленому законом порядку, а також для задоволення державних і суспільних потреб».

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Також Фонду державного майна України доручено прискорити приватизацію приватного акціонерного товариства «Президент-готель», управління корпоративними правами якого передано Фонду від Державного управління справами згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2012 року № 726-р.

Як підкреслюється в указі, кошти від реалізації цього майна будуть зараховані до загального фонду державного бюджету та спрямовані на фінансування пріоритетних витрат бюджету, насамперед на соціальні потреби.