Медведєв розповів, як Росія перераховуватиме пенсії та зарплати кримчанам

Росія має намір платити заробітну плату бюджетникам і пенсії в анексованому Криму за курсом рубля до гривні станом на 18 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв сказав сьогодні на нараді щодо підтримки соціально-економічного розвитку Республіки Крим і міста Севастополя.

«При цьому хотів би спеціально також відзначити, що ми виходитимемо з того, що виплати заробітної плати бюджетникам і пенсії та допомоги здійснюватимуться за курсом рубля до гривні на момент приєднання, тобто на 18 березня цього року», - сказав Медведєв.

Він заявив, що кількість пенсіонерів у РФ збільшилася на 677 тис. осіб, із них 117 тис. - це пенсіонери Севастополя.

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Медведєв зазначив, що першочергове завдання – підвищити пенсії жителів нових територій до загальноросійського рівня. За попередніми розрахунками, на ці цілі до кінця року планується виділити близько 36 млрд рублів (близько 1 млрд дол.)

"Ресурси в бюджеті для цього є. Вони заплановані. Графік підвищення пенсій має бути сформований найближчим часом, причому сформований так, щоб не привести до зростання інфляції", - сказав Медведєв.

Він заявив, що зараз є складнощі з безготівковими розрахунками, які поки підприємствам багато в чому доводиться вести в гривнях.

Також, за його словами, зберігається ризик різного роду недружніх дій із боку українських фінансових установ.

Медведєв заявив, що потрібно зберегти можливість безперешкодного руху товарів через «новий російський кордон».

«Із цим періодично виникають складнощі, тому за ситуацією потрібно найуважнішим чином спостерігати. Це стосується й товарообміну між Кримом і Україною, від якого значною мірою зараз залежить економіка півострова, й, звичайно, експорту кримської продукції до інших країн. Це завдання Федеральної митної служби і прикордонної служби», - сказав Медведєв.

Медведєв зазначив, що також необхідно вирішити технічні питання, пов'язані з входженням економіки Криму в рублеву зону й отриманням місцевими банками російської ліцензії.

Він підкреслив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня продовжить своє ходіння до кінця 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр праці та соціального захисту Росії Максим Топілін на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним заявляв, що влада Росії обіцяє в 1,8-1,9 раза збільшити пенсії в Криму.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму та Севастополя.