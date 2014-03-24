Пенсійний фонд відзвітував про виконання бюджету за 2013 рік

Пенсійний фонд України (ПФУ) у 2013 році виконав затверджений урядом бюджет із дефіцитом 21,8 млрд грн, йдеться в повідомленні Фонду, розміщеному на веб-порталі уряду. При цьому фактичні витрати на виплати пенсій становили 250,3 млрд грн, а доходи, включаючи фінансування дефіциту бюджету ПФУ, - 250,5 млрд грн.

«У 2013 році Пенсійний фонд був забезпечений у повному обсязі фінансовими ресурсами для виплати пенсій і грошової допомоги 13,5 млн пенсіонерам у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в 2013 році сума витрат на 16,7 млрд грн перевищила аналогічний показник 2012 року. При цьому власні надходження для наповнення дохідної частини бюджету ПФУ зросли на 5,6% - до 166,9 млрд грн.

«Із державного бюджету на фінансування пенсійних програм протягом року було виділено 83,2 млрд грн, зокрема 61,5 млрд грн у вигляді дотацій на виплату пенсій, надбавок і підвищення пенсій і 21,8 млрд грн – на покриття дефіциту Пенсійного фонду», - повідомили в ПФУ.

Також протягом року Пенсійному фонду виділялися позики з єдиного казначейського рахунку. Станом на 1 січня ц.р. непогашеними й неповерненими залишаються позики на загальну суму 310,9 млн грн.

«Розмір пенсійної виплати в середньому за рік становив 1508 грн, що на 111,7 грн більше показника 2012 року», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік із доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника 2012 року. З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.

