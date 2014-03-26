В Україні збільшилися борги із зарплати

Заборгованість із заробітної плати в Україні в лютому збільшилася порівняно з показником січня на 190 млн грн (23,5%) і становила 998 млн грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Як зазначається, 61,8% заборгованості – борги економічно активних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 454,8 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості сформувався в Київській області – 148,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в січні 2014 року дещо скоротилася і на 1 лютого становила 807,9 млн грн проти 808,1 млн грн станом на 1 січня 2014 року.

Рівень безробіття в Україні в лютому залишився на січневому рівні й становив 1,9% до загального числа працездатного населення країни.