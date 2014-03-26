Середня зарплата в лютому становила 3189 грн

Середня зарплата штатного працівника в Україні в лютому 2014 року збільшилася порівняно з січнем на 1,3% - до 3189 грн, і на 4,8% порівняно з лютим 2013 року. Про це УНІАН повідомила Державна служба статистики України.

Найвища середня заробітна плата в лютому зафіксована в м. Київ — 4977 грн, що на 4,1% більше, ніж у січні, а найнижча середня зарплата в Тернопільській області — 2266 грн.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні в лютому 2014 року в 2,7 раза вища встановленого прожиткового мінімуму - 1176 грн.

Як зазначається, середній розмір зарплати в промисловості в лютому становив 3698 грн, що на 0,1% менше показника січня 2014 року і на 2,3% вище показника лютого минулого року. При цьому найбільший показник зарплат зафіксований в авіаційному транспорті – 10167 грн, а найнижчий як і раніше зафіксований у сфері поштового зв'язку та кур'єрської діяльності – 1830 грн.

Зарплати вище середньої також зафіксовані у сфері фінансів і страхування – 6294 грн, науково-технічній діяльності – 4979 грн, інформації та телекомунікацій – 4734 грн. Зарплати в бюджетній сфері традиційно виявилися істотно нижчими середнього. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в січні становила 2261 грн, у сфері освіти – 2532 грн.

Кількість найнятих робітників у лютому цього року порівняно з січнем скоротилася на 0,3% до 9,97 млн осіб. У середньому один штатний працівник у лютому відпрацював 137 годин.

За даними Держстату, за лютий 2014 року нарахований фонд оплати праці скоротився на 2,5% до 32,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в січні 2014 року скоротилася порівняно з груднем 2013 року на 13% - до 3148 грн, але збільшилася на 4,9% порівняно з січнем 2013 року.

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