Кабмін заморожує мінімалку і прожитковий мінімум до кінця року

Кабінет міністрів України у 2014 році відмовився від ідеї скоротити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в країні, оскільки розміри виплат і так занадто малі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті в четвер.

«Уряд мав би вчинити так, як вчинив уряд Греції та Італії, а саме - зменшити розміри мінімальної зарплати і розмір прожиткового мінімуму. Але ми усвідомлюємо, що цей розмір настільки малий, що зменшення таких розмірів у поточній ситуації, як би ми цього не хотіли, є неприпустимим», - заявив Яценюк.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр запевнив, що уряд у поточному році не скорочуватиме мінімальні прожиткові стандарти в Україні.

«Але ми офіційно заявляємо, що протягом 2014 року мінімальні прожиткові стандарти, це мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, не змінюватимуться. Ми його не будемо ні опускати, ні міняти. Тобто, він буде на одному й тому ж рівні, який встановлено станом на 1 число поточного року», - додав глава уряду.

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