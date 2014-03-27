Після підвищення тарифів третині українців обіцяють по 500 грн субсидій





Кабінет міністрів України, разом з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, запроваджує систему субсидій для 4 млн малозабезпечених сімей, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у парламенті у четвер.

«Ми змушені сьогодні підвищувати тарифи на енергоносії, що не робилося протягом останніх майже 10 років. Але ми усвідомлюємо, що просто підняти тарифи не означає, що люди платитимуть, тому що у нас є неймовірна кількість бідних людей, уразливих людей, які не в змозі платити. Тому уряд оголошує про те, що якщо станом на сьогодні у нас під систему субсидій потрапляло 1,4 млн сімей (це в цілому майже 5 млн громадян), то з сьогоднішнього дня ми запроваджуємо найбільш амбітну програму підтримки малозабезпечених верств населення. Загальна кількість домогосподарств, яка потрапляє під нашу програму соціальної допомоги, збільшується з 1,4 млн домогосподарств до 4 млн домогосподарств», - заявив Яценюк.

За його словами, учасниками розробленої Кабміном програми субсидування малозабезпеченого населення зможуть стати 30% українців. При цьому обсяг субсидії на оплату житлово-комунальних послуг сягатиме 500 грн.

«Ми покриваємо соціальною програмою допомоги 30% українського населення. Кожна малозабезпечена сім'я додатково одержуватиме на покриття своїх витрат на оплату житлово-комунальних послуг (яка підпадає під дію цієї постанови) до 500 грн. Уряд ухвалив відповідне рішення», - заявив Яценюк.

При цьому прем'єр-міністр відзначив, що необхідність підвищення тарифів на газ для населення назріла вже давно, а бездіяльність попередньої влади з цього питання призвела до фактичного банкрутства НАК «Нафтогаз України» і переддефолтного стану країни. За словами Яценюка, зараз підвищення тарифів дозволить уникнути банкрутства країни і відновити енергетичний баланс України.

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«Сьогодні ми змушені підняти тарифи на енергоносії для того, щоб не збанкрутіла країна, для того, щоб нарешті відновити енергетичний баланс країни, і для того, щоб привести у відповідність ті ціни і тарифи навіть не до економічно обґрунтованого рівня, а хоча б до рівня сусідньої Росії, яка має свої газ і нафту, але на 40% продає його дорожче, ніж Україна, своєму населенню», - відзначив Яценюк.

«Сьогодні ціна на газ для населення в Україні становить 84 долари за тисячу кубічних метрів. А ціна на газ в Росії, яка нам продає газ, яка видобуває найбільші об'єми газу і яка може задарма своїм громадянам віддавати газ, становить 128 доларів за тисячу кубічних метрів», - додав він.

Він також звернув увагу на те, що вартість газу для населення в європейських країнах ще більш істотно перевищує ціну для українських громадян. Зокрема, за його словами, в Румунії вартість газу для населення становить 325 дол./тис. куб. м, у Вірменії – 380 дол./тис. куб. м, а в Молдові – 470 дол./тис. куб. м.

При цьому у таких країнах, як Естонія і Болгарія, вартість газу для населення становить 605 дол./тис. куб. м і 562 дол./тис. куб. м відповідно.

Як повідомляв УНІАН, учора (26 березня) директор департаменту економічного планування і фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушин заявив, що підвищення тарифу на газ для населення з 1 травня становитиме 50%, а для підприємств теплокомуненерго – з 1 липня на 40%. Він також відзначив, що остаточні показники підвищення тарифів з графіком підвищення до 2018 року будуть відображені в урядовій постанови.