Розмір єдиної допомоги при народженні дитини може сягнути 41 тис. гривень

Кабінет міністрів України в проекті закону про перегляд держбюджету на 2014 рік пропонує встановити єдиний розмір допомоги при народженні дитини на рівні 41 280 грн незалежно від того, який він за черговістю, об'єднавши його з допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про це йдеться в проекті закону №4575 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, зареєстрованому в парламенті 27 березня.

За даними уряду, на сьогоднішній день розмір допомоги при народженні дитини залежить від того, яким за рахунком дитина народилася.

«Сьогодні розмір допомоги при народженні дитини значно диференційований і встановлено у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину (35,28 тис. грн), 60 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину (70,56 тис. грн), 120 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину (141,12 тис. грн), виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини", - йдеться в пояснювальній записці до документа. Виплата допомоги в разі прийняття законопроекту буде здійснюватися одноразово у обсязі 10320 грн, а інші кошти будуть виплачуватися протягом наступних трьох років рівними частинами - по 860 грн.

Уряд вважає, що це дозволить відновити принцип соціальної справедливості при наданні допомоги при народженні, оскільки дані зміни будуть гарантувати рівні права на отримання державної підтримки для повноцінного розвитку і виховання дитини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, Верховна Рада включила до порядку денного законопроектпро запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, а також законопроект про внесення змін у Закон “Про Державний бюджет України на 2014 рік”. Народні депутати вирішили продовжити пленарне засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

У законопроекті про держбюджет Кабмін пропонує збільшити обсяг дохідної частини держбюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скоротити витрати на 23,8 млрд грн.